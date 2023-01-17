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Чумаков Назар Михайлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1771

Дата смерти

02.01.1815

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Чумаков Михаил Иванович

Мать: Чумакова Екатерина Герасимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Чумаков Ефрем Назарович

Мать ребёнка: Чумакова Анна Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Шагалова Марина Назаровна

Мать ребёнка: Чумакова Анна Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чумаков Агафон Назарович

Мать ребёнка: Чумакова Анна Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова Анна Еремеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
02.01.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
02.01.1815
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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