Чумаков Назар Михайлович
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти02.01.1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Чумакова Анна Еремеевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Шагалова Марина Назаровна
Мать ребёнка: Чумакова Анна Еремеевна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Чумакова Анна Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чумакова Анна Еремеевна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
02.01.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
02.01.1815