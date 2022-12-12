Шагалова (Чумакова) Марина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагалова (Чумакова) Марина Назаровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Чумаков Назар Михайлович

Мать: Чумакова Анна Еремеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.01.1816

Муж: Шагалов Дмитрий Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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