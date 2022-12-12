Чумакова (Бабикова) Анна Еремеевна
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Чумаков Назар Михайлович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Шагалова Марина Назаровна
Отец ребёнка: Чумаков Назар Михайлович
Крещение
21.04.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.05.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник работник Ефим Голиков
Крещение
17.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Чумаков Назар Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно