Чумакова (Бабикова) Анна Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Бабикова) Анна Еремеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Бабиков Еремей Спиридонович

Мать: Бабикова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Чумаков Ефрем Назарович

Отец ребёнка: Чумаков Назар Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Шагалова Марина Назаровна

Отец ребёнка: Чумаков Назар Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.04.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.05.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник работник Ефим Голиков
Крещение
17.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чумаков Агафон Назарович

Отец ребёнка: Чумаков Назар Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Назар Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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