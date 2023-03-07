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Чумаков Яков Михайлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Чумаков Михаил Иванович

Мать: Чумакова Екатерина Герасимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.02.1799

Жена: Чумакова Агриппина Андреевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1799

Сын: Чумаков Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Чумакова Агриппина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.04.1802

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Чумакова Агриппина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Чумакова Агриппина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.06.1805

Дочь: Феодосия Яковлевна

Мать ребёнка: Чумакова Агриппина Андреевна

Крещение
02.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Заводская вдова Варвара Исаиева
Рождение ребёнка
?.06.1807

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Чумакова Агриппина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.04.1809

Сын: Чумаков Терентий Яковлевич

Мать ребёнка: Чумакова Агриппина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Чумакова Агриппина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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