Чумаков Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
24.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1799
Мать ребёнка: Чумакова Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
17.04.1802
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Чумакова Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Чумакова Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
04.06.1805
Дочь: Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Чумакова Агриппина Андреевна
Крещение
02.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Заводская вдова Варвара Исаиева
Рождение ребёнка
?.06.1807
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Чумакова Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
15.04.1809
Сын: Чумаков Терентий Яковлевич
Мать ребёнка: Чумакова Агриппина Андреевна
Крещение
11.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Чумакова Агриппина Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно