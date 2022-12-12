(Чумакова) Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чумакова) Феодосия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1805

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1805

Отец: Чумаков Яков Михайлович

Мать: Чумакова Агриппина Андреевна

Крещение
09.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской работник Димитрий Мулин | Восприемница заводская солдатка Анна Еремиева
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1816
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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