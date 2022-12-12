(Чумакова) Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1805
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1805
Крещение
09.06.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской работник Димитрий Мулин | Восприемница заводская солдатка Анна Еремиева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1816