Чумакова (Кондюрина) Агриппина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Кондюрин Андрей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1799
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
17.04.1802
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
04.06.1805
Дочь: Феодосия Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Крещение
26.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1807
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
15.04.1809
Сын: Чумаков Терентий Яковлевич
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно