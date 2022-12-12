Чумакова (Кондюрина) Агриппина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова (Кондюрина) Агриппина Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Кондюрин Андрей Михайлович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.02.1799

Муж: Чумаков Яков Михайлович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1799

Сын: Чумаков Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.04.1802

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.06.1805

Дочь: Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Крещение
26.10.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.06.1807

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.04.1809

Сын: Чумаков Терентий Яковлевич

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Чумаков Яков Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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