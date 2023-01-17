Чумаков Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1799
Дата смерти01.03.1800
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1799
Крещение
24.10.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Похороны
01.03.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
01.03.1800