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Чумаков Тимофей Михайлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Чумаков Михаил Иванович

Мать: Чумакова Екатерина Герасимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1805

Жена: Плешакова Анна Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1809

Сын: Чумаков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Плешакова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чумаков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Плешакова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.06.1814

Сын: Чумаков Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Плешакова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Чумаков Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Плешакова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1817
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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