Чумаков Тимофей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
18.02.1805
Жена: Плешакова Анна Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1809
Мать ребёнка: Плешакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Чумаков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Плешакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1814
Мать ребёнка: Плешакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Плешакова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1817