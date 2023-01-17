Плешакова (Сурикова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Сурикова) Анна Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Суриков Иван Григорьевич

Мать: Сурикова Матрона Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.05.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1805

Муж: Чумаков Тимофей Михайлович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Заводской работник Иван Манохин
Рождение ребёнка
08.06.1809

Сын: Чумаков Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Чумаков Тимофей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Димитрий Кирилов Щербаков
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чумаков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Чумаков Тимофей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.06.1814

Сын: Чумаков Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Чумаков Тимофей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Чумаков Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Чумаков Тимофей Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.10.1820

Муж: Плешаков Алексей Герасимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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