Плешакова (Сурикова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Крещение
31.05.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Заводской работник Иван Манохин
Рождение ребёнка
08.06.1809
Отец ребёнка: Чумаков Тимофей Михайлович
Крещение
17.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Димитрий Кирилов Щербаков
Рождение ребёнка
1810
Сын: Чумаков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Чумаков Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
21.06.1814
Отец ребёнка: Чумаков Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Чумаков Тимофей Михайлович
Бракосочетание
24.10.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно