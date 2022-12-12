Суриков Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Суриков Григорий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Плешакова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сурикова Матрона Трофимовна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Сурикова Матрона Трофимовна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Шаимова Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Сурикова Матрона Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1815