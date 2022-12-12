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Суриков Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Суриков Григорий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Плешакова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сурикова Матрона Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Суриков Андриан Иванович

Мать ребёнка: Сурикова Матрона Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Шаимова Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Сурикова Матрона Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурикова Матрона Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1815
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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