Суриков Андриан Иванович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Бракосочетание
28.01.1801
Жена: Сурикова Анна Кирилловна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1802
Дочь: Наталья Андриановна
Мать ребёнка: Сурикова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
17.01.1807
Дочь: Татьяна Андриановна
Мать ребёнка: Сурикова Анна Кирилловна
Крещение
22.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Параскева Андриановна
Мать ребёнка: Сурикова Анна Кирилловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно