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Суриков Андриан Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Суриков Иван Григорьевич

Мать: Сурикова Матрона Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1801

Жена: Сурикова Анна Кирилловна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1802

Дочь: Наталья Андриановна

Мать ребёнка: Сурикова Анна Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.01.1807

Дочь: Татьяна Андриановна

Мать ребёнка: Сурикова Анна Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Параскева Андриановна

Мать ребёнка: Сурикова Анна Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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