(Сурикова) Татьяна Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сурикова) Татьяна Андриановна

(Сурикова) Татьяна Андриановна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.01.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1807

Отец: Суриков Андриан Иванович

Мать: Сурикова Анна Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Заводской работник Иван Манохин
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close