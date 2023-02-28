Сурикова (Манохина) Анна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
28.01.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1802
Дочь: Наталья Андриановна
Отец ребёнка: Суриков Андриан Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1807
Дочь: Татьяна Андриановна
Отец ребёнка: Суриков Андриан Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Параскева Андриановна
Отец ребёнка: Суриков Андриан Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно