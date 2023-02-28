Сурикова (Манохина) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурикова (Манохина) Анна Кирилловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Манохин Кирилл Пантелеймонович

Мать: Манохина Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
28.01.1801

Муж: Суриков Андриан Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1802

Дочь: Наталья Андриановна

Отец ребёнка: Суриков Андриан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.01.1807

Дочь: Татьяна Андриановна

Отец ребёнка: Суриков Андриан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Параскева Андриановна

Отец ребёнка: Суриков Андриан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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