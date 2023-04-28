(Сурикова) Наталья Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сурикова) Наталья Андриановна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.05.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1802

Отец: Суриков Андриан Иванович

Мать: Сурикова Анна Кирилловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.05.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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