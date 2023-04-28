(Сурикова) Наталья Андриановна
Место рождения
Дата рождения29.05.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1802
Отец: Суриков Андриан Иванович
Мать: Сурикова Анна Кирилловна
Крещение
31.05.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно