Сурикова Матрона Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурикова Матрона Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Плешакова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Суриков Иван Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Суриков Андриан Иванович

Отец ребёнка: Суриков Иван Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Шаимова Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Суриков Иван Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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