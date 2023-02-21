Сурикова Матрона Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Плешакова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Суриков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Суриков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Шаимова Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Суриков Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно