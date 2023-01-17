Шаимова (Сурикова) Пелагия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаимова (Сурикова) Пелагия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

12.08.1870

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Суриков Иван Григорьевич

Мать: Сурикова Матрона Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1810

Муж: Шаимов Егор Афанасьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шаимов Захар Егорович

Отец ребёнка: Шаимов Егор Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Шаимов Егор Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шаимов Иван Егорович

Отец ребёнка: Шаимов Егор Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1825

Сын: Шаимов Михаил Егорович

Отец ребёнка: Шаимов Егор Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шаимов Наум Егорович

Отец ребёнка: Шаимов Егор Афанасьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
12.08.1870
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Натуральной
Похороны
14.08.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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