Шаимова (Сурикова) Пелагия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти12.08.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Крещение
11.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Шаимов Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Шаимов Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шаимов Иван Егорович
Отец ребёнка: Шаимов Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.11.1825
Отец ребёнка: Шаимов Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шаимов Наум Егорович
Отец ребёнка: Шаимов Егор Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.08.1870
Причина смерти: Натуральной
Похороны
14.08.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя