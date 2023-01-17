Шаимов Наум Егорович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиДо 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Шаимов Егор Афанасьевич
Мать: Шаимова Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Шаимова Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Шаимова Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шаимов Александр Наумович
Мать ребёнка: Шаимова Акилина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаимова Акилина Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1902