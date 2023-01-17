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Шаимов Наум Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1829

Дата смерти

До 1902

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Шаимов Егор Афанасьевич

Мать: Шаимова Пелагия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шаимов Степан Наумович

Мать ребёнка: Шаимова Акилина Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шаимов Михаил Наумович

Мать ребёнка: Шаимова Акилина Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шаимов Александр Наумович

Мать ребёнка: Шаимова Акилина Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаимова Акилина Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1902
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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