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Шаимов Михаил Наумович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Шаимов Наум Егорович

Мать: Шаимова Акилина Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.02.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.03.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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