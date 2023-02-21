Шаимова Акилина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаимова Акилина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

14.09.1902

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Шаимов Степан Наумович

Отец ребёнка: Шаимов Наум Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Шаимов Михаил Наумович

Отец ребёнка: Шаимов Наум Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шаимов Александр Наумович

Отец ребёнка: Шаимов Наум Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаимов Наум Егорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
14.09.1902
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От слабости
Похороны
16.09.1902
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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