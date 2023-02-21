Шаимова Акилина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти14.09.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Шаимов Наум Егорович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Шаимов Наум Егорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Шаимов Александр Наумович
Отец ребёнка: Шаимов Наум Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаимов Наум Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.09.1902
Причина смерти: От слабости
Похороны
16.09.1902
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя