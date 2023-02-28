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Шаимов Егор Афанасьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

До 1870

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Шаимов Афанасий Афанасьевич

Мать: Шаимова Евгения Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1810

Жена: Шаимова Пелагия Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шаимов Захар Егорович

Мать ребёнка: Шаимова Пелагия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Шаимова Пелагия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шаимов Иван Егорович

Мать ребёнка: Шаимова Пелагия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1825

Сын: Шаимов Михаил Егорович

Мать ребёнка: Шаимова Пелагия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Шаимов Наум Егорович

Мать ребёнка: Шаимова Пелагия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1870
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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