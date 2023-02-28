Шаимов Егор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиДо 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Крещение
31.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1810
Жена: Шаимова Пелагия Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Шаимова Пелагия Ивановна
Крещение
15.01.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
20.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Шаимова Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шаимов Иван Егорович
Мать ребёнка: Шаимова Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1825
Мать ребёнка: Шаимова Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Шаимов Наум Егорович
Мать ребёнка: Шаимова Пелагия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1870