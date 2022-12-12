Шаимов Михаил Егорович
Место рождения
Дата рождения20.11.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1825
Отец: Шаимов Егор Афанасьевич
Мать: Шаимова Пелагия Ивановна
Крещение
20.11.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Завода вдовы Стефаниды Потеряхиной сын Наум и | Еремея Андреева Сивинцова дочь девица Мариамна
Смерть
Неизвестно