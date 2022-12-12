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Шаимов Михаил Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.11.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1825

Отец: Шаимов Егор Афанасьевич

Мать: Шаимова Пелагия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.11.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Завода вдовы Стефаниды Потеряхиной сын Наум и | Еремея Андреева Сивинцова дочь девица Мариамна
Смерть
Неизвестно
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