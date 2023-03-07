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Шаимов Иван Егорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Шаимов Егор Афанасьевич

Мать: Шаимова Пелагия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шаимов Павел Иванович

Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шаимов Яков Иванович

Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шаимов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Рябова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Шаимов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Шаимов Егор Иванович

Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаимова Агафия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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