Шаимов Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Шаимов Егор Афанасьевич
Мать: Шаимова Пелагия Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шаимов Яков Иванович
Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Рябова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Сын: Шаимов Егор Иванович
Мать ребёнка: Шаимова Агафия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаимова Агафия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно