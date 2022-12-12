Суриков Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суриков Григорий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Суриков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Суриков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1762

Сын: Суриков Иосиф Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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