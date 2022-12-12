Суриков Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Суриков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Суриков Иосиф Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1804