Суриков Иосиф Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Суриков Григорий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Сурикова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ульяна Иосифовна
Мать ребёнка: Сурикова Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурикова Мария Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно