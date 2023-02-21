Суриков Иосиф Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуриков Иосиф Григорьевич

Суриков Иосиф Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Суриков Григорий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Суриков Агафон Иосифович

Мать ребёнка: Сурикова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ульяна Иосифовна

Мать ребёнка: Сурикова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурикова Мария Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close