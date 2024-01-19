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Суриков Агафон Иосифович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Суриков Иосиф Григорьевич

Мать: Сурикова Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Суриков Трофим Агафонович

Мать ребёнка: Сурикова Агриппина Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Суриков Егор Агафонович

Мать ребёнка: Сурикова Агриппина Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1836

Сын: Суриков Антон Агафонович

Мать ребёнка: Сурикова Агриппина Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Суриков Еремей Агафонович

Мать ребёнка: Сурикова Агриппина Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Феодора Агафоновна

Мать ребёнка: Сурикова Агриппина Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурикова Агриппина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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