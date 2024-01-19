Суриков Агафон Иосифович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1828
Сын: Суриков Трофим Агафонович
Мать ребёнка: Сурикова Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Сурикова Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
29.11.1836
Мать ребёнка: Сурикова Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Суриков Еремей Агафонович
Мать ребёнка: Сурикова Агриппина Алексеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Феодора Агафоновна
Мать ребёнка: Сурикова Агриппина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно