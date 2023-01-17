Суриков Антон Агафонович
Место рождения
Дата рождения29.11.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1836
Крещение
11.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Сурикова Параскева Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно