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Суриков Антон Агафонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.11.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1836

Отец: Суриков Агафон Иосифович

Мать: Сурикова Агриппина Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Сурикова Параскева Устиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурикова Параскева Устиновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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