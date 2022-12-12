Сурикова Агриппина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Суриков Трофим Агафонович
Отец ребёнка: Суриков Агафон Иосифович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Суриков Агафон Иосифович
Рождение ребёнка
29.11.1836
Отец ребёнка: Суриков Агафон Иосифович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Суриков Еремей Агафонович
Отец ребёнка: Суриков Агафон Иосифович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Феодора Агафоновна
Отец ребёнка: Суриков Агафон Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно