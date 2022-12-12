Сурикова Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурикова Агриппина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Суриков Трофим Агафонович

Отец ребёнка: Суриков Агафон Иосифович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Суриков Егор Агафонович

Отец ребёнка: Суриков Агафон Иосифович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1836

Сын: Суриков Антон Агафонович

Отец ребёнка: Суриков Агафон Иосифович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Суриков Еремей Агафонович

Отец ребёнка: Суриков Агафон Иосифович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Феодора Агафоновна

Отец ребёнка: Суриков Агафон Иосифович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Агафон Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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