Сурикова Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурикова Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Суриков Агафон Иосифович

Отец ребёнка: Суриков Иосиф Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ульяна Иосифовна

Отец ребёнка: Суриков Иосиф Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суриков Иосиф Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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