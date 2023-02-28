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Чумаков Иван Тимофеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

08.06.1809

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1809

Отец: Чумаков Тимофей Михайлович

Мать: Плешакова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чумакова Марфа Мокеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Чумакова Марфа Мокеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Чумакова Марфа Мокеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Чумакова Марфа Мокеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Чумаков Трофим Иванович

Мать ребёнка: Чумакова Марфа Мокеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова Марфа Мокеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1851
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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