Чумаков Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1809
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1809
Крещение
11.06.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чумакова Марфа Мокеевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Чумакова Марфа Мокеевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Чумакова Марфа Мокеевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Чумакова Марфа Мокеевна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Чумакова Марфа Мокеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чумакова Марфа Мокеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1851