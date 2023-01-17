Плешаков Алексей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешаков Алексей Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1820

Жена: Плешакова Анна Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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