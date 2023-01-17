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Лебедев Сергей Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.09.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1819

Отец: Лебедев Степан Иванович

Мать: Лебедева Устина Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1842

Жена: Лебедева Евдокия Егоровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.05.1843

Дочь: Гликерия Сергеевна

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Егоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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