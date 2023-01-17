Лебедев Сергей Степанович
Место рождения
Дата рождения?.09.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1819
Бракосочетание
07.02.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.05.1843
Дочь: Гликерия Сергеевна
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно