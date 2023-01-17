Широкова (Осипова) Варвара Степановна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти17.05.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Осипов Степан Петрович
Мать: Осипова Анна Прокопьевна
Бракосочетание
16.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1805
Сын: Широков Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Широков Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Широков Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Широков Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
?.10.1810
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Широков Тимофей Емельянович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Широков Тимофей Емельянович
Крещение
20.06.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
19.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.05.1857
Причина смерти: От натуральной
Похороны
19.05.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя