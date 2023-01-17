Широкова (Осипова) Варвара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Осипова) Варвара Степановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

17.05.1857

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Осипов Степан Петрович

Мать: Осипова Анна Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1805

Муж: Широков Тимофей Емельянович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1805

Сын: Широков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Широков Тимофей Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Широков Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Широков Тимофей Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1810

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Широков Тимофей Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Широков Мирон Тимофеевич

Отец ребёнка: Широков Тимофей Емельянович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.06.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
19.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
17.05.1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От натуральной
Похороны
19.05.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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