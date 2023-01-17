Осипова Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиМежду 1814 и 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Осипов Степан Петрович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Широкова Варвара Степановна
Отец ребёнка: Осипов Степан Петрович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Осипов Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1814 и 1821