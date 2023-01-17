Осипова Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Анна Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Между 1814 и 1821

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Осипов Мамонт Степанович

Отец ребёнка: Осипов Степан Петрович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Широкова Варвара Степановна

Отец ребёнка: Осипов Степан Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Сын: Осипов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Осипов Степан Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Степан Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1814 и 1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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