Силин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения16.05.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1825
Отец: Силин Петр Семенович
Крещение
16.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Силина Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Силин Илья Иванович
Мать ребёнка: Силина Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Силина Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Силина Матрона Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно