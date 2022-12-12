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Силин Иван Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.05.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1825

Отец: Силин Петр Семенович

Мать: Силина Феодосия Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.05.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844

Сын: Силин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Силина Матрона Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Силин Илья Иванович

Мать ребёнка: Силина Матрона Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Силина Матрона Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Силина Матрона Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силина Матрона Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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