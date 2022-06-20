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Силина Матрона Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силин Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Силин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Силин Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Силин Илья Иванович

Отец ребёнка: Силин Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Силина) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Силин Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Силина) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Силин Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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