Силина Матрона Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Силин Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Силин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Силин Илья Иванович
Отец ребёнка: Силин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Силина) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Силин Иван Петрович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Силина) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Силин Иван Петрович
Смерть
Неизвестно