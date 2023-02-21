Силина Анисия Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1851
Дочь: Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Силин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
22.08.1856
Сын: Силин Лаврентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Силин Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно