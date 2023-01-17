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Силина Агафия Афанасьевна

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Силин Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Силин Тимофей Денисович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Силин Тимофей Денисович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Силин Тимофей Денисович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Силин Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Силин Тимофей Денисович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Силин Ефим Тимофеевич

Отец ребёнка: Силин Тимофей Денисович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Сын: Силин Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Силин Тимофей Денисович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Силин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Силин Тимофей Денисович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силин Тимофей Денисович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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