Силина Агафия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Силин Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Силин Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Силин Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Силин Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Силин Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Силин Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Силин Тимофей Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно