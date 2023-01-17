Силин Ефим Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Силин Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Силина Степанида Гаврииловна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ташкина Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Силина Степанида Гаврииловна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Сапожникова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Силина Степанида Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно