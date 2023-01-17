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Силин Ефим Тимофеевич

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Силин Тимофей Денисович

Мать: Силина Агафия Афанасьевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1779

Сын: Силин Авраам Ефимович

Мать ребёнка: Силина Степанида Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ташкина Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Силина Степанида Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Сапожникова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Силина Степанида Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силина Степанида Гаврииловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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