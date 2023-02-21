Силина Степанида Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Силин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ташкина Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Силин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Сапожникова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Силин Ефим Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно