Силин Авраам Ефимович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
06.02.1801
Жена: Силина Мавра Григорьевна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1806
Мать ребёнка: Силина Мавра Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно