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Силин Авраам Ефимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Силин Ефим Тимофеевич

Мать: Силина Степанида Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1801

Жена: Силина Мавра Григорьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1806

Сын: Силин Флор Авраамович

Мать ребёнка: Силина Мавра Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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