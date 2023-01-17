Силина (Краснова) Мавра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина (Краснова) Мавра Григорьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Краснов Григорий Федорович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1801

Муж: Силин Авраам Ефимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1806

Сын: Силин Флор Авраамович

Отец ребёнка: Силин Авраам Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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