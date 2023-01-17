Силина (Краснова) Мавра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Краснов Григорий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.08.1806
Отец ребёнка: Силин Авраам Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно