Сапожникова (Силина) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиМежду 1812 и 1815
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Крещение
28.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
23.08.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сапожников Григорий Иванович
Отец ребёнка: Сапожников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1812
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Сапожников Иван Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1812 и 1815