Сапожникова (Силина) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Силина) Анна Ефимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Между 1812 и 1815

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Силин Ефим Тимофеевич

Мать: Силина Степанида Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
23.08.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.02.1807

Муж: Сапожников Иван Васильевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сапожников Григорий Иванович

Отец ребёнка: Сапожников Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.04.1812

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Сапожников Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1812 и 1815
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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