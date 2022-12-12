Сапожников Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
22.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сапожников Григорий Иванович
Мать ребёнка: Сапожникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
04.04.1812
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Сапожникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Сапожников Сидор Иванович
Мать ребёнка: Сапожникова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856