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Сапожников Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Голицын Василий Даниилович

Мать: Голицына Ксения Севастьяновна

Бракосочетание
22.02.1807

Жена: Сапожникова Анна Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.02.1807

Жена: Сапожникова Анна Ефимовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сапожников Григорий Иванович

Мать ребёнка: Сапожникова Анна Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.04.1812

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Сапожникова Анна Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Сапожников Сидор Иванович

Мать ребёнка: Сапожникова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1856
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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