Сапожников Сидор Иванович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Сидоровна
Мать ребёнка: Сапожникова Пелагия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марфа Сидоровна
Мать ребёнка: Сапожникова Пелагия Леонтьевна
Рождение ребёнка
?.02.1858
Сын: Сапожников Егор Сидорович
Мать ребёнка: Сапожникова Пелагия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно