Голицына Ксения Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына Ксения Севастьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1811

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Голицын Петр Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Даниилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.03.1777

Дочь: Ипатова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Даниилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Чумакова Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Даниилович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Китаева Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Даниилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Сын: Сапожников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Даниилович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Сапожников Кондратий Васильевич

Отец ребёнка: Голицын Василий Даниилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Голицын Василий Даниилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голицын Василий Даниилович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1811
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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