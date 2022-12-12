Голицына Ксения Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Голицын Василий Даниилович
Рождение ребёнка
12.03.1777
Дочь: Ипатова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Даниилович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Чумакова Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Даниилович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Китаева Анисия Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Даниилович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сапожников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Даниилович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Сапожников Кондратий Васильевич
Отец ребёнка: Голицын Василий Даниилович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Голицын Василий Даниилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1811