Ипатова (Голицына) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатова (Голицына) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.03.1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1777

Отец: Голицын Василий Даниилович

Мать: Голицына Ксения Севастьяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.03.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1797

Сын: Климовских Петр Родионович

Отец ребёнка: Климовских Родион Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Екатерина Родионовна

Отец ребёнка: Климовских Родион Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Климовских Трофим Родионович

Отец ребёнка: Климовских Родион Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1808

Муж: Ипатов Климентий Терентьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анисия Климентьевна

Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ипатов Андрей Климентьевич

Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Ирина Климентьевна

Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.12.1814

Дочь: Екатерина Клементьевна

Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Родион Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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