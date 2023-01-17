Ипатова (Голицына) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1777
Крещение
12.03.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1797
Сын: Климовских Петр Родионович
Отец ребёнка: Климовских Родион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Екатерина Родионовна
Отец ребёнка: Климовских Родион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Климовских Трофим Родионович
Отец ребёнка: Климовских Родион Тимофеевич
Бракосочетание
08.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анисия Климентьевна
Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ипатов Андрей Климентьевич
Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Ирина Климентьевна
Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич
Рождение ребёнка
06.12.1814
Дочь: Екатерина Клементьевна
Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно