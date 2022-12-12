Климовских Петр Родионович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1833
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
02.02.1817
Жена: Анастасия Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Сын: Климовских Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акилина Петровна
Мать ребёнка: Анастасия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833