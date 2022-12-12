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Климовских Петр Родионович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Климовских Родион Тимофеевич

Мать: Ипатова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.02.1817

Жена: Анастасия Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Сын: Климовских Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Акилина Петровна

Мать ребёнка: Анастасия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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