Чумакова Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова Матрона Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Голицын Василий Даниилович

Мать: Голицына Ксения Севастьяновна

Бракосочетание
24.02.1802

Муж: Чумаков Исаак Федорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Старкова Акилина Исааковна

Отец ребёнка: Чумаков Исаак Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Чумаков Николай Исаакович

Отец ребёнка: Чумаков Исаак Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.02.1810

Сын: Чумаков Алексей Исаакович

Отец ребёнка: Чумаков Исаак Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Чумаков Яков Исаакович

Отец ребёнка: Чумаков Исаак Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Прохорова Феодосия Исааковна

Отец ребёнка: Чумаков Исаак Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акилина Исааковна

Отец ребёнка: Чумаков Исаак Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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