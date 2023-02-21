Чумакова Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
24.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Старкова Акилина Исааковна
Отец ребёнка: Чумаков Исаак Федорович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Чумаков Николай Исаакович
Отец ребёнка: Чумаков Исаак Федорович
Рождение ребёнка
17.02.1810
Сын: Чумаков Алексей Исаакович
Отец ребёнка: Чумаков Исаак Федорович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Чумаков Исаак Федорович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Прохорова Феодосия Исааковна
Отец ребёнка: Чумаков Исаак Федорович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акилина Исааковна
Отец ребёнка: Чумаков Исаак Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858