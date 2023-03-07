Старкова (Чумакова) Акилина Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркова (Чумакова) Акилина Исааковна

Старкова (Чумакова) Акилина Исааковна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Чумаков Исаак Федорович

Мать: Чумакова Матрона Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Старков Степан Прокопьевич

Отец ребёнка: Старков Прокопий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Старков Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Старков Прокопий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Петровых Людмила Прокопьевна

Отец ребёнка: Старков Прокопий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Силина Ирина Прокопьевна

Отец ребёнка: Старков Прокопий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Прокопий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close