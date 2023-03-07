Старкова (Чумакова) Акилина Исааковна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1833
Сын: Старков Степан Прокопьевич
Отец ребёнка: Старков Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Старков Андрей Прокопьевич
Отец ребёнка: Старков Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Петровых Людмила Прокопьевна
Отец ребёнка: Старков Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Силина Ирина Прокопьевна
Отец ребёнка: Старков Прокопий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно