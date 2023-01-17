Силина (Старкова) Ирина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силина (Старкова) Ирина Прокопьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Старков Прокопий Иванович

Мать: Старкова Акилина Исааковна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.03.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.01.1870

Муж: Силин Илья Иванович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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